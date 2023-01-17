Помидоры полезны для защиты от рака и поддержания иммунитета

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помидоры

Помидоры богаты антиоксидантом ликопин, который улучшает защиту организма от рака, об этом напомнила диетолог Дарья Русакова.

Медик рассказала в интервью о полезных свойствах помидоров, в том числе термически обработанных – например, в виде томатной пасты. Русакова отметила, что именно тепловая обработка повышает в этом продукте содержание ликопина, являющегося антираковым веществом.

«Употребление ликопина, содержащегося в помидорах, помогает в профилактике рака. Например, доказан эффект ликопина в профилактике онкологии предстательной железы у мужчин», – сообщила специалист «Москве 24».

Также, добавила Русакова, помидоры являются источником витамина C, крайне полезного для поддержания иммунитета. К тому же в них присутствуют пищевые волокна (клетчатка), благодаря которым развивается полезная флора кишечника. Это также позитивно сказывается на иммунитете организма, который почти на 70 процентов определяется состоянием кишечного тракта.

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Помимо этого, помидоры насыщены «сердечными» микроэлементами – магнием и калием. Их включение в рацион благоприятно действует на работу лавного мотора тела – сердца.

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Дарья Русакова
Дарья Русакова
ЗОЖ
кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов
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