Помидоры полезны для защиты от рака и поддержания иммунитета

«Употребление ликопина, содержащегося в помидорах, помогает в профилактике рака. Например, доказан эффект ликопина в профилактике онкологии предстательной железы у мужчин», – сообщила специалист «Москве 24».

Медик рассказала в интервью о полезных свойствах помидоров, в том числе термически обработанных – например, в виде томатной пасты. Русакова отметила, что именно тепловая обработка повышает в этом продукте содержание ликопина, являющегося антираковым веществом.Также, добавила Русакова, помидоры являются источником витамина C, крайне полезного для поддержания иммунитета. К тому же в них присутствуют пищевые волокна (клетчатка), благодаря которым развивается полезная флора кишечника. Это также позитивно сказывается на иммунитете организма, который почти на 70 процентов определяется состоянием кишечного тракта.Помимо этого, помидоры насыщены «сердечными» микроэлементами – магнием и калием. Их включение в рацион благоприятно действует на работу лавного мотора тела – сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что клюква способна защищать организм от преждевременного старения.

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