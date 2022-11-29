Диетолог назвала яйца и сало среди согревающих зимой продуктов

«Сало также содержит арахидоновую кислоту – она положительно влияет на нервную систему, участвует в передаче импульсов и помогает защититься от болезни Альцгеймера», - объяснила Лазуренко «Москве 24».

Специалист рассказала, что зимой полезно есть сало. В этом продукте содержатся насыщенные жиры, используемые телом для работы, выработки энергии. То есть, они не откладываются в жировые запасы, из-за которых полнеет фигура.Другими согревающими зимой продуктами являются насыщенные источники белка в виде яиц, мяса, рыбы, кисломолочных продуктов. Их поедание укрепляет мышечную массу, которая важна для защиты от холода.Кроме того, Лазуренко посоветовала включать в зимний рацион такие продукты, как квашеная капуста, соленые огурцы (строго в умеренном количестве). Их употребление обеспечивает организм витаминами, клетчаткой, а также ферментированными компонентами, которые способствуют развитию полезной бактериальной флоры в кишечнике, важной для хорошего иммунитета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как есть пельмени без риска набрать лишний вес.

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