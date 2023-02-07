Врач Мясников назвал вызывающие и сокращающие воспаление продукты

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Неумеренное потребление мяса, соли, или частое питье сладких газированных напитков способствует развитию воспалительных процессов в организме, заявил врач.

«Теледоктор», кардиолог Александр Мясников  напомнил россиянам, что воспаление тесно связано с подверженностью организма серьезным заболеваниям. В частности, его развитие повышает риск аневризмы аорты – патологии главного кровеносного сосуда, распределяющего кровь от сердца к органам и тканям. Без должного лечения аневризма аорты может привести к разрыву сосуда и смерти человека.

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«Процессы воспаления играют определяющую роль в развитии атеросклероза и аневризмы аорты. Аневризма аорты встречается у 4-8 процентов обследованных людей», - проинформировал врач Мясников.

Медик посоветовал знать и помнить: некоторые продукты питания при регулярном потреблении вызывают активное развитие воспаления. Александр Мясников перечислил такие продукты:
  • Мясо и субпродукты
  • Колбасные изделия
  • Чипсы.
  • Сладкая газировка.
«У мужчин риск аневризмы аорты возрастает при повышенном употреблении соли», - добавил кардиолог.

Также врач Мясников назвал сокращающие воспаление продукты:
  • Овощи и фрукты
  • Цельнозерновые крупы.
  • Нежирный сыр.
  • Чай и кофе.
  • Орехи.
  • Вино и пиво.
Медик подчеркнул, что при употреблении любых продуктов важна умеренность.

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Александр Мясников
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : воспаление, продукты питания в России, Александр Мясников