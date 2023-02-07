Врач Мясников назвал вызывающие и сокращающие воспаление продукты
Неумеренное потребление мяса, соли, или частое питье сладких газированных напитков способствует развитию воспалительных процессов в организме, заявил врач.
«Теледоктор», кардиолог Александр Мясников напомнил россиянам, что воспаление тесно связано с подверженностью организма серьезным заболеваниям. В частности, его развитие повышает риск аневризмы аорты – патологии главного кровеносного сосуда, распределяющего кровь от сердца к органам и тканям. Без должного лечения аневризма аорты может привести к разрыву сосуда и смерти человека.
«Процессы воспаления играют определяющую роль в развитии атеросклероза и аневризмы аорты. Аневризма аорты встречается у 4-8 процентов обследованных людей», - проинформировал врач Мясников.
Медик посоветовал знать и помнить: некоторые продукты питания при регулярном потреблении вызывают активное развитие воспаления. Александр Мясников перечислил такие продукты:
- Мясо и субпродукты
- Колбасные изделия
- Чипсы.
- Сладкая газировка.
«У мужчин риск аневризмы аорты возрастает при повышенном употреблении соли», - добавил кардиолог.
Также врач Мясников назвал сокращающие воспаление продукты:
- Овощи и фрукты
- Цельнозерновые крупы.
- Нежирный сыр.
- Чай и кофе.
- Орехи.
- Вино и пиво.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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