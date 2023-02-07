Врач Мясников назвал вызывающие и сокращающие воспаление продукты

«Процессы воспаления играют определяющую роль в развитии атеросклероза и аневризмы аорты. Аневризма аорты встречается у 4-8 процентов обследованных людей», - проинформировал врач Мясников.

Мясо и субпродукты

Колбасные изделия

Чипсы.

Сладкая газировка.

«У мужчин риск аневризмы аорты возрастает при повышенном употреблении соли», - добавил кардиолог.

Овощи и фрукты

Цельнозерновые крупы.

Нежирный сыр.

Чай и кофе.

Орехи.

Вино и пиво.

«Теледоктор», кардиолог Александр Мясников напомнил россиянам, что воспаление тесно связано с подверженностью организма серьезным заболеваниям. В частности, его развитие повышает риск аневризмы аорты – патологии главного кровеносного сосуда, распределяющего кровь от сердца к органам и тканям. Без должного лечения аневризма аорты может привести к разрыву сосуда и смерти человека.Медик посоветовал знать и помнить: некоторые продукты питания при регулярном потреблении вызывают активное развитие воспаления. Александр Мясников перечислил такие продукты:Также врач Мясников назвал сокращающие воспаление продукты:Медик подчеркнул, что при употреблении любых продуктов важна умеренность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях противопоказан черный чай.

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