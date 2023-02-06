В каких случаях может вредить черный чай: врач Соломатина

«В норме здоровому человеку можно выпить три-четыре чашки чая в день», - уточнила специалист в беседе со «Спорт-Экспресс».

Заболевания ЖКТ, включая язву желудка, гастроэзофагеальный рефлюкс.

Болезни сердца, включая аритмию и гипертонию

Болезни печени, почек.

Психоневрологические расстройства, включая бессонницу, повышенную возбудимость после травм мозга или инсульта.

Гормональные расстройства, затрагивающие работу надпочечников.

«Чай, особенно крепкий, может раздражающе воздействовать на слизистую и стимулировать выделение желчи и других ферментов, что способствует многим неприятным состояниям, в частности изжоге», - добавила медик.

Будучи самым популярным напитком в России, черный чай обладает многими достоинствами. Он тонизирует, поддерживает работоспособность и концентрацию внимания, дает организму витамины и микроэлементы.В то же время даже самым здоровым людям этот напиток подходит для употребления только в определенном количестве, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.Кроме того, черный чай может вредить самочувствию в случае имеющихся патологий. Соломатина перечислила те проблемы со здоровьем, при которых его питье минимизируется или даже полностью исключается.Соломатина подчеркнула: при обострении того или иного заболевания желудочно-кишечного тракта прием черного чая является крайне опасным.Также врач заострила внимание на способности напитка временно сужать сосуды, повышать давление и вызывать учащение сердечного ритма. При слабой адаптации организма это может вызывать ухудшение самочувствия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки бывают полезными для снятия отеков.

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