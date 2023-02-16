Врач Малиновская: овощи способны очищать организм от вредных веществ

«Овощи способны устранять вред от приема лекарственных средств, жирной и калорийной пищи, а также алкоголя», - сказала Светлана Малиновская.

«Клетчатка овощей очищает организм от холестерина, шлаков, токсинов, канцерогенов», - добавила врач.

«Овощи содержат флавоноиды, антоцианы, танины, селен, никотиновую кислоту и другие. Никакие искусственно созданные витаминно-минеральные комплексы не способны выдержать конкуренцию в сравнении с растительной пищей», - констатировала врач.

По словам Малиновской, польза овощей обусловлена богатым содержанием химических веществ, которые жизненно необходимы организму. Иммунитет, нервная система, умственная активность – на все это регулярное употребление овощей действует сугубо позитивно.Изданию «Подмосковье сегодня» врач Малиновская сообщила , что благодаря овощам нейтрализуются вредные вещества, которые проникают в организм из внешней среды.Медик отметила, что очистительный эффект овощей связан с большим количеством клетчатки в их составе. Ее поедание оздоровляет внутреннюю среду кишечника.Также специалист обратила внимание на высокие дозы антиоксидантов, присутствующие в овощах. Эти химические соединения помогают клеткам организма восстанавливаться, защищают их от влияния окисляющих и разрушающих свободных радикалов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что добавленный сахар значительно повышает риск инсульта и сердечных заболеваний.

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