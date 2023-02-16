Добавленный сахар значительно повышает риск инсульта и сердечных заболеваний

«Чем больше продуктов с добавленным сахаром потребляли участники, тем выше был их риск сердечных заболеваний и инсульта», - констатировали ученые.

Заменят сладкие напитки водой или напитками без сахара.

Избегать готовых сухих завтраков и каш быстрого приготовления.

Использовать вместо джема, варенья или меда размятые в пюре фрукты, например, бананы.

Избегать готовых соусов.

Проверять этикетки продуктов: если сахар указывается в составе одним из первых, там его много.

Вместо использования готовых блюд и продуктов готовить самостоятельно.

Авторы нового исследования, о котором пишет журнал, предупреждают: современные люди едят слишком много добавленного сахара, и это оказывает большое влияние на их подверженность сердечным заболеваниям и инсультам. По словам специалистов, высокое потребление добавленного сахара непосредственно связано с тем, что значительную часть рациона питания людей сегодня составляют продукты промышленного производства, готовые к употреблению, а также всевозможные готовые напитки – от газировки до пакетированных соков. Сахар сегодня содержит практически все – хлебобулочные изделия, консервы, соусы, полуфабрикаты, колбасы.Исследователями были изучены данные более 110 000 человек из британского биобанка – за их пищевыми привычками медики наблюдали в течение девяти лет. Специалисты обнаружили, что потребление углеводов в целом не связано с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Однако корреляция с этим риском прослеживалась у тех, кто регулярно употреблял в пищу много добавленного сахара.Исследование показало: если бы люди заменили всего 5 процентов своих ежедневных калорий, получаемых из продуктов с добавленным сахаром, на овощи и фрукты, их риск инсульта снизился бы сразу на 9 процентов.Эксперты подчеркивают: сахара, содержащиеся в натуральных продукта питания – молоке, овоща и фруктах – не относятся к добавленным. Для сокращения потребления добавленного сахара они рекомендуют следующее:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с употреблением фруктозы ученые связывают развитие болезни Альцгеймера.

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