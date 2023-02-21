Диетолог посоветовала ежедневно употреблять продукты с пробиотиками

«Есть исследования, подтверждающие пользу разных штаммов пробиотиков для фигуры, кожи, при синдроме поликистозных яичников. Также они полезны для уменьшения болезненных симптомов при синдроме раздраженного кишечника, при артрите и воспалительном заболевании кишечника», - перечислила диетолог.

«В идеале полезно съедать 2-3 порции пробиотической еды в день», - посоветовала эксперт.

По словам диетолога Афинской, пробиотиками являются так называемые хорошие бактерии, крайне важные для поддержания здоровой микробиоты кишечника. Специалист отметила, что состояние кишечного микробиома оказывает серьезное влияние на ключевые параметры работы организма, включая метаболизм, нервную и иммунную системы. Употребление продуктов с пробиотиками, способствуя улучшению состояния кишечной флоры, также может улучшать общее здоровье.Говоря о том, какие продукты содержат пробиотики, Афинская посоветовала употреблять квашеную капусту, натуральные йогурты (без сахара), кефир, напиток на основе чайного гриба, кимчи, квас. Она отметила, что при отсутствии противопоказаний пробиотические продукты полезно есть не только ежедневно, но и неоднократно за день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не стоит есть блины.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.