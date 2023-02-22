Врачи предупредили о вредных свойствах популярных каш

Врачи рассказали порталу E1.RU о полезных и вредных свойствах популярных у россиян каш. Оказывается, многие каши, содержащие ценные для здоровья микроэлементы и считающиеся полезными, не подходят для ежедневного употребления.Обладая рядом плюсов, такая каша может негативно сказываться на организме – прежде всего, из-за того, что является аллергенным продуктом, способным вызывать появление неблагополучных симптомов. Кроме того, кукурузной каше присущ высокий ГИ (гликемический индекс), то есть, после ее поедания в крови резко увеличивается содержание глюкозы. Людям с предиабетом и диабетом эту кашу есть не следует.Пшено содержит соединения, препятствующие йодному обмену. По этой причине каша из пшенки не должна присутствовать в ежедневном рационе, а также в питании людей, у которых имеются проблемы с дефицитом гормонов щитовидной железы (гипотиреоз). При повышенной кислотности желудка или при имеющемся гастрите, язве пшенная каша также может ухудшить самочувствие.Белый, освобожденный от оболочки рис в свежесваренном виде – это богатый источник легко усваиваемых углеводов, быстро повышающих уровень сахара в крови. Употребление рисовой каши может вредить диабетикам и людям, склонным к полноте – ее регулярное поедание лишь усугубит их проблемы. Кроме того, часто поедаемый белый рис повышает риск образования камней в почках.Овес содержит фитиновую кислоту, обладающую свойством замедлять всасывание кальция. Если есть овсянку каждый день, это чревато снижением содержания микроэлемента, необходимого для здоровья костей и развитых мышц. Как следствие, повышается риск остеопороза.Такая каша лишена клетчатки, то есть, всасывание питательных веществ из нее происходит очень быстро. Поскольку в основном это углеводы, после съеденной манки резко увеличивается уровень сахара в крови. Если она употребляется часто, последствием этого становится набор лишних килограммов и формирование инсулинорезистентности – нарушения, ведущего к развитию диабета 2 типа. Вдобавок манная каша, которая готовилась на молоке, препятствует нормальному усвоению железа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому следует отказаться от употребления блинов.

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