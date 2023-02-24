Специалисты Роспотребнадзора объяснили, когда кофеин вызывает бессонницу
Большинство людей могут выпить одну или две кружки кофе днем, не опасаясь возможной ночной бессонницы, заявили представители Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства рассказали, когда употребление кофеина провоцирует бессонницу. Они объяснили, что проблемы с ночным сном из-за его приема зависят от количества вещества в крови, а также от степени чувствительности организма.
Насколько быстро снижается уровень кофеина в организме после употребления? В Роспотребнадзоре ответили, что практически наполовину он сокращается за несколько часов.
«Организм человека быстро усваивает кофеин. Но так же быстро и избавляется от него. Пять-семь часов нужно для выведения 50 процентов поступившего в организм кофеина Через восемь-десять часов благодаря работе печени из организма будет выведено уже 75 процентов вещества».
Специалисты отметили, что большинство людей могут спокойно выпить днем до двух кружек кофе, не боясь трудностей с засыпанием ночью. Однако пить его во второй половине дня небезопасно.
«Советуем употреблять кофеиносодержащие продукты и напитки по крайней мере за шесть часов до сна», - поделились эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в мясе могут скрываться прионы – возбудители неизлечимых заболеваний, при которых разрушается нервная система.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий