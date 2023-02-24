Специалисты Роспотребнадзора объяснили, когда кофеин вызывает бессонницу

«Организм человека быстро усваивает кофеин. Но так же быстро и избавляется от него. Пять-семь часов нужно для выведения 50 процентов поступившего в организм кофеина Через восемь-десять часов благодаря работе печени из организма будет выведено уже 75 процентов вещества».

«Советуем употреблять кофеиносодержащие продукты и напитки по крайней мере за шесть часов до сна», - поделились эксперты.

Специалисты ведомства рассказали, когда употребление кофеина провоцирует бессонницу. Они объяснили, что проблемы с ночным сном из-за его приема зависят от количества вещества в крови, а также от степени чувствительности организма.Насколько быстро снижается уровень кофеина в организме после употребления? В Роспотребнадзоре ответили, что практически наполовину он сокращается за несколько часов.Специалисты отметили, что большинство людей могут спокойно выпить днем до двух кружек кофе, не боясь трудностей с засыпанием ночью. Однако пить его во второй половине дня небезопасно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в мясе могут скрываться прионы – возбудители неизлечимых заболеваний, при которых разрушается нервная система.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.