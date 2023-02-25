Диетолог Гинзбург посоветовал не жарить на подсолнечном масле

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подсолнечное масло

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, жареная на подсолнечном масле пища повышает риск опасных заболеваний, включая деменцию.

Диетолог Гинзбург сообщил, что подсолнечное и кукурузное масло относятся к маслам с очень значительным содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-6. Подвергаясь нагреванию, они лишаются полезных свойств и более того, активизируют в организме воспалительные процессы. В связи с этим диетолог посоветовал не жарить на подсолнечном масле. Высокий уровень воспаления, связанный с постоянным поеданием жареной на нем пищи, может стать причиной развития таких патологий, как депрессия или болезнь Альцгеймера, предупредил Михаил Гинзбург.

Еда на подсолнечном масле приводит к раку


Медик посоветовал при покупке растительного масла для жарки учитывать количество содержащейся в нем олеиновой кислоты: если ее много, масло хорошо подходит для приготовления жареных блюд.

Диетолог Гинзбург ответил, насколько вредно есть подсолнечное масло


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты полезны для защиты организма от заболеваний, вызываемых воспалением.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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