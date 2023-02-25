Диетолог Гинзбург посоветовал не жарить на подсолнечном масле
По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, жареная на подсолнечном масле пища повышает риск опасных заболеваний, включая деменцию.
Диетолог Гинзбург сообщил, что подсолнечное и кукурузное масло относятся к маслам с очень значительным содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-6. Подвергаясь нагреванию, они лишаются полезных свойств и более того, активизируют в организме воспалительные процессы. В связи с этим диетолог посоветовал не жарить на подсолнечном масле. Высокий уровень воспаления, связанный с постоянным поеданием жареной на нем пищи, может стать причиной развития таких патологий, как депрессия или болезнь Альцгеймера, предупредил Михаил Гинзбург.
Медик посоветовал при покупке растительного масла для жарки учитывать количество содержащейся в нем олеиновой кислоты: если ее много, масло хорошо подходит для приготовления жареных блюд.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты полезны для защиты организма от заболеваний, вызываемых воспалением.
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Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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