Диетолог Гинзбург посоветовал не жарить на подсолнечном масле

Диетолог Гинзбург сообщил, что подсолнечное и кукурузное масло относятся к маслам с очень значительным содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-6. Подвергаясь нагреванию, они лишаются полезных свойств и более того, активизируют в организме воспалительные процессы. В связи с этим диетолог посоветовал не жарить на подсолнечном масле. Высокий уровень воспаления, связанный с постоянным поеданием жареной на нем пищи, может стать причиной развития таких патологий, как депрессия или болезнь Альцгеймера, предупредил Михаил Гинзбург.Медик посоветовал при покупке растительного масла для жарки учитывать количество содержащейся в нем олеиновой кислоты: если ее много, масло хорошо подходит для приготовления жареных блюд.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты полезны для защиты организма от заболеваний, вызываемых воспалением.

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