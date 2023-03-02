Врач Коробкина: несовместимости продуктов не существует

«В процессе эволюции ЖКТ человека развился до того, что может «забирать» из пищи все необходимые питательные вещества, а также вырабатывать такие ферменты, которые нужны для переваривания сразу несколько разных белков и жиров», - поделилась врач.

Врач Коробкина назвала мифом популярную теорию о несовместимости отдельных продуктов питания. Сторонники этой теории утверждают, что употребление таких продуктов вредит организму: провоцирует проблемы с пищеварением и выделение токсинов. Но специалист рассказала в интервью, что пищеварительный тракт человеческого организма – это орган, сформировавшийся за долгий период эволюции. За время своего развития он хорошо «обучился» тому, чтобы извлекать из разной пищи нужные ему питательные вещества.Также Коробкина обратила внимание на то, что практически все продукты содержат в своем составе смешанные компоненты в виде белков, жиров, углеводов, микроэлементов и так далее. Но организм их вполне нормально переваривает.В то же время «Газете.Ru» эксперт подтвердила, что существуют тяжелые для пищеварения продуктовые сочетания. Но в их случае ЖКТ просто требуется больше времени для переваривания, и это не означает, что вместе они не могут быть усвоены. Возникновение неприятных симптомов после каких-то сочетаний продуктов связано исключительно с индивидуальной переносимостью: кому-то тяжело их переваривать, а кому-то нет. Тот же салат из помидоров с огурцами без проблем усваивают огромное количество людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постная пища может плохо влиять на выздоровление при гриппе.

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