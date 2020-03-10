Названы продукты, полностью убивающие иммунитет
Список самых вредных веществ питания для иммунной системы человека содержит всего три категории продуктов: животный белок, сахар и алкоголь. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Специалист отметила, что чрезмерное употребление сахара может привести к диабету и образованию белых кровяных телец, а это наносит непоправимый урон иммунной системе.
Елена Соломатина подчеркивает, что еду лучше не подвергать дополнительной термической обработке, поскольку она теряет питательные вещества. Самой здоровой пищей врач назвала те продукты, которые необходимо подвергать термической обработке, например, фрукты и овощи. Также специалист назвала и самую вредную категорию пищи - это продукты, приготовленные во фритюре.
Негативно влияние на иммунитет человека оказывают продукты, изменяющие кислотный баланс желудочного сока. Этим свойством отличается усилитель вкуса глутамат натрия.
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