Названы продукты, полностью убивающие иммунитет

Елена Соломатина подчеркивает, что еду лучше не подвергать дополнительной термической обработке, поскольку она теряет питательные вещества. Самой здоровой пищей врач назвала те продукты, которые необходимо подвергать термической обработке, например, фрукты и овощи. Также специалист назвала и самую вредную категорию пищи - это продукты, приготовленные во фритюре.Негативно влияние на иммунитет человека оказывают продукты, изменяющие кислотный баланс желудочного сока. Этим свойством отличается усилитель вкуса глутамат натрия.