Свинина, курица и говядина могут помочь предотвратить деменцию

«Дипептиды имидазола, такие как карнозин и ансерин, обладают нейропротекторными свойствами, которые могут помочь предотвратить деменцию. Они обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, защищающим мозг от повреждений, вызванных окислительным стрессом и воспалением», - цитирует Antioxidants авторов исследования.

«Поэтому рекомендуется употреблять мясо в умеренных количествах и выбирать нежирные куски мяса и птицы, а также рыбу, которые являются хорошими источниками белка и других важных питательных веществ», - посоветовали эксперты.

Согласно данным, опубликованным журналом Antioxidants, ученые обнаружили в говядине, свинине и курице антиоксиданты, известные как дипептиды имидазола. Специалисты констатировали, что благодаря действию этих веществ снижается риск развития деменции (приобретенного слабоумия) – нейродегенеративного состояния, характеризуемого ухудшением функционирования мозга и ослаблением когнитивных функций.Специалисты установили, что люди с более высоким уровнем карнозина и ансерина в крови проявляли заметно меньшую подверженность слабоумию в течение 10-летнего периода наблюдения. Примечательно, что другое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало: добавки карнозина, получаемые в течение шести месяцев, дают эффект улучшения мозговой деятельности у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями.В то же время исследователи отмечают: хотя мясо является хорошим источником антиоксидантов из группы дипептидов имидазола, оно также содержит много насыщенных жиров, что связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.Также, по их словам, снизить риск развития деменции занятия спортом, сокращение употребления алкоголя, отказ от курения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить здоровью миндаль.

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