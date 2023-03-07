Любимые продукты многих людей способствуют развитию болезни Крона

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боль в животе

Канадские исследователи обнаружили, что люди, которые едят много ультра-обработанных продуктов, более склонны к развитию болезни Крона.

Болезнь Крона представляет собой пожизненное состояние, характеризуемое воспалением пищеварительного тракта и относящееся к ВЗК, воспалительным заболеваниям кишечника. Мировая статистика говорит, что этой патологией с каждым годом страдает все больше людей. Ученые констатируют: такой рост ее случаев с тем, что питание широких народных масс становится все более «ненатуральным»: в их повседневном рационе увеличивается доля промышленным образом обработанной пищи, вытесняющей еду домашнего приготовления из натуральных продуктов.

Новое свидетельство тому – находка канадских исследователей, которые обнаружили, что люди, которые едят много ультра-обработанных продуктов, являются более склонными к развитию болезни Крона. Их выводы опубликовал журнал Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Специалисты из Университета Макмастера проанализировали данные более миллиона человек, собранные за два года. Проанализировав их привычки, исследователи заключили: регулярное поедание обработанных продуктов негативно влияет на микрофлору кишечника.

Очень худые мужчины склонны к развитию болезни Крона


«Сверхобработанные продукты сдвигают кишечный микробиом в сторону дисбактериоза. Это приводит к тому, что иммунная система реагирует на определенные микроорганизмы в кишечнике и запускает воспалительный путь, который приводит к болезни Крона».

Конкретно исследование показало, что способствовать воспалению в кишечнике могут любимые продукты многих людей: сухие завтраки, куриные наггетсы, ветчина, чипсы, пицца, сладости. В целом, заключили ученые, с развитием  болезни Крона ассоциируется питание с высоким уровнем красного мяса и низким содержанием клетчатки, цинка и калия.

Брокколи и бананы - от болезни Крона


Симптомы болезни Крона. Без лечения неприятные симптомы болезни Крона могут быть постоянными или возникать периодически.
Основными признаками патологии являются:
  • внезапно возникающая диарея
  • боли и спазмы в животе (чаще всего в нижней правой части живота)
  • кровь в стуле
  • усталость
  • потеря веса
  • угнетенное эмоциональное состояние.
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