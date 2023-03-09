Пристрастие к мясу грозит повышением давления и холестерина – врач

«Частое употребление говядины, свинины, баранины способно повышать уровень холестерина и артериального давления, тем самым увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний», - сообщила медик «Газете.Ru».

Врач Есакова рассказала в интервью, что пристрастие к красному мясу может быть провоцирующим фактором развития многих опасных проблем со здоровьем.Есакова подчеркнула: людям, которые уже составляют группу риска как потенциальные сердечники, есть данный продукт нужно строго по минимуму. Этой категории лиц рекомендуется как можно чаще предпочитать постные виды мяса.Также врач отметила, что свое пристрастие к красному мясу нужно контролировать еще и потому, что его частое присутствие в рационе ассоциируется с высоким риском развития злокачественных опухолей толстого кишечника.В то же время специалист не видит причин полностью исключать данный продукт из меню. Все же в красном мясе содержится много необходимых иммунной системе и здоровью питательных веществ – витаминов группы В, железа, цинка, селена и других.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сочетания витаминов и минералов могут быть опасными для организма.

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