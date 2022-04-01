Некоторые пищевые привычки после 30 лет способствуют атеросклерозу и болезням сердца

«В возрасте после 30 лет обмен веществ в организме замедляется с каждым годом на половину процента, в то же время растет количество холестерина в крови», - рассказали врачи больницы Шаньси (Китай).

Медики предупредили, что с учетом этой физиологической особенности человеческого организма определенные пищевые привычки могут способствовать возникновению атеросклероза и ассоциированных болезней сердца. Атеросклероз подразумевает патологические изменения сосудистой ткани – покрываясь налетом из холестериновых и кальциевых компонентов, она становится жесткой, подверженной травмам. Сосуды при этом уплотняются, их внутреннее пространство сужается, что ухудшает проводимость крови, способствует повышению артериального давления, тромбозу – в конечном итоге это создает угрозу здоровью сердца.Говоря о пищевых привычках, которые после 30 лет способствуют развитию атеросклероза и болезней сердца, врачи перечислили следующие особенности.По мнению специалистов, для сердца вредны слишком большие паузы между приемами пищи, они побуждают организм интенсивнее накапливать и удерживать жир, чтобы избежать голода.Еда в поздние вечерние и ночные часы хуже переваривается, что способствует отложению холестерина.Усвоение данного типа углеводов связано с более активным жироотложением. Их источники – сладости, продукты из белой пшеничной муки, шлифованные крупы.Привычка регулярно есть мясо и продукты его переработки является одной из причин высокого уровня холестерина в крови.С такой привычкой организм не получает многих витаминов, минералов и других микроэлементов, способствующих оздоровлению сосудов.Те компоненты, которые множатся в организме после его переработки, действуют на сосуды как токсины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему кардиологи считают, что сладкое может особенно разрушительно действовать на здоровье сосудов и сердца.