Некоторые пищевые привычки после 30 лет способствуют атеросклерозу и болезням сердца
На фоне замедления обменных процессов, происходящего после 30 лет, некоторые пищевые привычки ведут к более интенсивному накоплению холестерина и развитию атеросклероза.
«В возрасте после 30 лет обмен веществ в организме замедляется с каждым годом на половину процента, в то же время растет количество холестерина в крови», - рассказали врачи больницы Шаньси (Китай).
Медики предупредили, что с учетом этой физиологической особенности человеческого организма определенные пищевые привычки могут способствовать возникновению атеросклероза и ассоциированных болезней сердца. Атеросклероз подразумевает патологические изменения сосудистой ткани – покрываясь налетом из холестериновых и кальциевых компонентов, она становится жесткой, подверженной травмам. Сосуды при этом уплотняются, их внутреннее пространство сужается, что ухудшает проводимость крови, способствует повышению артериального давления, тромбозу – в конечном итоге это создает угрозу здоровью сердца.
Говоря о пищевых привычках, которые после 30 лет способствуют развитию атеросклероза и болезней сердца, врачи перечислили следующие особенности.
Нерегулярные приемы пищи. По мнению специалистов, для сердца вредны слишком большие паузы между приемами пищи, они побуждают организм интенсивнее накапливать и удерживать жир, чтобы избежать голода.
Поздние приемы пищи. Еда в поздние вечерние и ночные часы хуже переваривается, что способствует отложению холестерина.
Пристрастие к рафинированным углеводам. Усвоение данного типа углеводов связано с более активным жироотложением. Их источники – сладости, продукты из белой пшеничной муки, шлифованные крупы.
Пристрастие к мясу. Привычка регулярно есть мясо и продукты его переработки является одной из причин высокого уровня холестерина в крови.
Нелюбовь к овощам и фруктам. С такой привычкой организм не получает многих витаминов, минералов и других микроэлементов, способствующих оздоровлению сосудов.
Пристрастие к алкоголю. Те компоненты, которые множатся в организме после его переработки, действуют на сосуды как токсины.
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