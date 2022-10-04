Гастроэнтеролог Есакова назвала медицинские причины желтого налета на языке

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По словам гастроэнтеролога Екатерины Есаковой причиной появления на языке желтого налета может быть язвенная болезнь.

Медик рассказала в интервью «Газете.Ru», что одной из распространенных медицинских причин желтоватого налета на языке являются проблемы с ЖКТ.

«Может говорить о неправильной работе желудочно-кишечного тракта, хроническом гастрите, язвенной болезни. Если налет сопровождается неприятным запахом изо рта, это может быть симптомом хронических запоров», - уточнила гастроэнтеролог.

Кроме того, заметила Есакова, желтое покрытие языка является возможным сигналом того, что в организме нарушен метаболизм желчных пигментов, нездорова печень.

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Еще одна причина – острые воспалительные процессы в ротовой полости.

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«Самые частые причины налета на языке – это неправильная гигиена полости рта, стоматологические проблемы, дыхание через рот», - констатировала гастроэнтеролог Есакова.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подергивание век может быть признаком серьезных заболеваний.
Екатерина Есакова
Екатерина Есакова
Здоровье
гастроэнтеролог «Теледоктор24»
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