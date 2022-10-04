Гастроэнтеролог Есакова назвала медицинские причины желтого налета на языке

«Может говорить о неправильной работе желудочно-кишечного тракта, хроническом гастрите, язвенной болезни. Если налет сопровождается неприятным запахом изо рта, это может быть симптомом хронических запоров», - уточнила гастроэнтеролог.

«Самые частые причины налета на языке – это неправильная гигиена полости рта, стоматологические проблемы, дыхание через рот», - констатировала гастроэнтеролог Есакова.