Гастроэнтеролог Есакова назвала медицинские причины желтого налета на языке
По словам гастроэнтеролога Екатерины Есаковой причиной появления на языке желтого налета может быть язвенная болезнь.
Медик рассказала в интервью «Газете.Ru», что одной из распространенных медицинских причин желтоватого налета на языке являются проблемы с ЖКТ.
«Может говорить о неправильной работе желудочно-кишечного тракта, хроническом гастрите, язвенной болезни. Если налет сопровождается неприятным запахом изо рта, это может быть симптомом хронических запоров», - уточнила гастроэнтеролог.
Кроме того, заметила Есакова, желтое покрытие языка является возможным сигналом того, что в организме нарушен метаболизм желчных пигментов, нездорова печень.
Еще одна причина – острые воспалительные процессы в ротовой полости.
«Самые частые причины налета на языке – это неправильная гигиена полости рта, стоматологические проблемы, дыхание через рот», - констатировала гастроэнтеролог Есакова.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подергивание век может быть признаком серьезных заболеваний.
Екатерина Есакова
Здоровье
гастроэнтеролог «Теледоктор24»
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