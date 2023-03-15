Какие углеводы можно есть при диабете: эксперт Николаев

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Полностью исключать углеводы из рациона при имеющемся диабете не нужно, утверждает Тимур Николаев.

Известно, что людям, которым диагностируется диабет, крайне важно следить за своим питанием – благодаря такому контролю они избегают опасных колебаний уровня сахара в крови, его увеличения. Поскольку углеводы являются тем пищевым компонентом, с которым обычно связывают рост концентрации глюкозы в крови, многие диабетики стараются избегать их в своем меню, придерживаясь безуглеводного или низкоуглеводного рациона.  

Однако по словам руководителя Фонда борьбы с диабетом Тимура Николаева,

«углеводы не являются врагом при сахарном диабете».

Эксперт заявил: в питании диабетиков должно присутствовать определенное количество углеводов, источником которых являются натуральные и цельные продукты.

«Людям, страдающим этим хроническим заболеванием, полезно употреблять овощи, фрукты, злаки, бобовые и цельнозерновые продукты – они содержат витамины, минералы и клетчатку», - объяснил Николаев порталу Pravda.Ru.

В то же время, уточнил эксперт, диабетикам нужно избегать «быстрых» углеводов. Они поступают в организм из пищи, которая очень быстро расщепляется, – как правило, она лишена белка и клетчатки, содержит много ультраобработанных рафинированных ингредиентов.

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Так, при имеющемся диабете не нужно есть кондитерские изделия, хлеб и выпечку из белой муки, макароны и белый рис. Кроме того, следует воздерживаться от употребления сладких напитков, соков.

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Тимур Николаев
Тимур Николаев
ЗОЖ
основатель и руководитель Фонда борьбы с диабетом
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Теги : углеводы, сахарный диабет, Тимур Николаев