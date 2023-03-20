Врач Мясников: любовь к виноградному соку может довести до диабета

«Возьмем здорового человека с факторами риска для диабета: виноград сам по себе, как и ряд других фруктов и ягод, может снимать у него риски перехода в диабет, а виноградный сок уже нет – он увеличивает риски», - рассказал специалист.

Известный своими телепрограммами, кардиолог Александр Мясников объяснил влияние винограда и сока из него на организм при склонности к диабету. Медик отметил, что цельный виноград в умеренном количестве приносит пользу, улучшая чувствительность клеток к инулину. Этот эффект обеспечивается действием компонентов винограда – клетчатки, высокой дозы антиоксидантов и фитонутриентов. В частности, исследования выявляли позитивное действие красных сортов винограда.В то же время любовь к виноградному соку может довести до диабета, предупредил доктор Мясников. Сок лишен клетчатки и тех микроэлементов, которые содержатся в кожуре и мякоти винограда. При этом в нем присутствует очень высокая концентрация сахара, так что его питье может спровоцировать резкий скачок уровня сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно пить воду в течение дня.

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