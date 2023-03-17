Врач Шуппо объяснила, как правильно пить воду в течение дня

«Считается, что пить нужно полтора-два литра воды в сутки. Но точных рекомендаций на этот счет все же нет. Точная дозировка в основном касается людей с хроническими заболеваниями: гипертонией, заболеванием почек», - объяснила специалист.

«Многое зависит от того, как именно поддерживать водный баланс. Идеально пить каждые 15-20 минут по два глотка жидкости. Если воду выпить залпом, то клубочковая фильтрация, первый этап в процессе образования мочи в почках, усилится и ускорит вывод жидкости из организма», - поделилась эксперт с «Лентой.ру».

Врач Шуппо отметила в интервью, что обычно суточный объем воды, необходимый человеку, вычисляется по формуле: от 30 до 40 миллилитров на килограмм веса. Максимальное количество воды, которое можно выпить за день, – это 3 литра (независимо от того, какие у человека рост и вес).По словам Ольги Шуппо, ежедневное питье воды поддерживает правильную работу кишечника и почек, хорошее состояние кожи, других органов. Благодаря воде в каждой клетке тела осуществляется полноценный детокс, наиболее здоровое желчеотделение.Любителям минеральной вод медик напомнила, что без ограничений можно пить только столовые воды. Если минеральная водя является лечебной, ее питье должно назначаться врачом.Шуппо посоветовала выпивать основную часть воды (до двух третей дневной нормы) в первую половину дня. В более позднее время почки работают уже менее активно, и возникают риск отеков.Также специалист порекомендовала тщательно фильтровать водопроводную воду, используемую для употребления. В ней могут содержаться нежелательные и опасные вещества.Людям, которые часто ощущают сухость во рту и жажду, по мнению Шуппо, следует проверить уровень сахара в крови или состояние почек. Такой симптом характерен для почечных патологий и сахарного диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые исследователи называют пиво полезным для сосудов.

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