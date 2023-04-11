Тренер по омоложению Трескова перечислила «простые действия» для замедления старения

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женщина смотрит на свое отражение

Эксперт по естественному омоложению Надежда Трескова: отказ от вредных привычек помогает «остановить» возраст.

Трескова рассказала в интервью, какие «простые действия» способствуют замедлению старения.

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«Скорость старения организма зависит не только от генетических особенностей, но и от внешних факторов, которые на первый взгляд могут показаться несущественными», - заявила тренер по омоложению в беседе с «ОСН».

По словам специалиста, старение организма ускоряется, если человек подвержен вредным привычкам – много курит, злоупотребляет алкоголем, не следит за питанием, малоподвижен. Одним из простых способов воспрепятствовать старению является отказ от них, соблюдение здорового образа жизни. В частности,  очень важно поддерживать себя в хорошей физической форме, быть стройным и подтянутым.

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«Ожирение грозит проблемами с сердцем, гормонами и нестабильным уровнем сахара в крови», - сказала Трескова.

Также, добавила эксперт, для замедления старения важно поддерживать психическое, эмоциональное равновесие, помогать своему организму восстанавливаться. Специалист перечислила меры, которые способствуют этому.
  • Общаться с людьми, вызывающими позитивные эмоции.
  • Достаточно спать, отдыхать.
  • Быть физически активным, подвижным.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ожирение не всегда объясняется нездоровыми пищевыми привычками.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Надежда Трескова
Надежда Трескова
ЗОЖ
тренер по естественному омоложению
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Теги : продление молодости, старение, Надежда Трескова