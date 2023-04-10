Врач Нечаева назвала причины ожирения, не связанные с калориями и едой

«Вторичное ожирение не зависящее от пищевых привычек, говорит о гормональных проблемах», - заявила врач.

Большое количество еды и переизбыток употребляемых калорий вкупе с физической малоподвижностью – одна из наиболее частых причин возникающих у людей проблем с лишним весом. Но отнюдь не единственная. Эндокринолог Дарья Нечаева констатировала, что также существуют причины ожирения, не связанные с калориями и едой.Порталу «Доктор Питер» Дарья Нечаева сообщила , что ведущие к прибавке веса гормональные нарушения могут возникать из-за генетической предрасположенности, стресса (особенно хронического) и возрастных изменений с организмом, провоцирующих замедление обмена веществ.Специалист добавила, что одним из самых опасных в своих последствиях является интенсивное накопление жира в области живота. При возникновении такого абдоминального ожирения, заметила медик, следует проверить содержание в крови гормона стресса кортизола – его повышенная концентрация нарушает нормальную работу рецепторов голода и сытости, провоцирует бесконтрольное желание есть.Также Нечаева обратила внимание на то, что сама жировая ткань тоже способна производить гормон. Чем больше в теле жира, связанного с едой и калориями, тем выше риск того, что дополнительно возникнет и гормональное ожирение, бороться с которым гораздо более проблематично.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что здоровая на первый взгляд привычка пить на ночь кефир способствует развитию гипергликемии и диабета.

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