Врач Кашляк: выпечка, белый рис и макароны опасны для диабетиков

«Например, стоит быть осторожными с сухофруктами. Несмотря на всю свою пользу для пищеварения, концентрация сахара в них слишком высокая», - предупредила Ольга Кашляк.

«выпечка, белый рис, макароны».

Врач Кашляк сообщила, что больные диабетом люди могут не сидеть на каких-то строгих диетах, если контролируют размеры своих порций. Кроме того, важно знать, какие продукты обладают высоким гликемическим индексом и существенно повышают уровни сахара и инсулина в кровиНаиболее опасными для диабетиков являются продукты, богатые рафинированными углеводами. Специалист перечислила их в интервью «Газетое.Ru»:Также при диабете следует отказаться от пакетированных соков, газированных напитков, энергетиков. Жареное мясо медик тоже назвала опасным. Сердечно-сосудистая система диабетиков подвергается риску нарушений, а присутствие жареного мяса в рационе лишь увеличит шансы того, что сосуды и сердце человека пострадают.Дополнительно Кашляк посоветовала с осторожностью покупать продукты, маркированные как «диабетические». По словам врача, в них могут присутствовать нежелательные добавки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты опасно употреблять на завтрак.

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