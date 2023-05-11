Идеальны для похудения: нутрициолог Деккер посоветовала есть каши
По словам нутрициолога Ольги Деккер, употребление гречневой, овсяной, ячневой каш помогает достичь похудения.
Нутрициолог Деккер отметила: некоторые каши являются идеальным блюдом для стремящихся похудеть людей.
«Каши могут быть полезными при похудении, поскольку содержат много клетчатки и белков, помогающих дольше сохранять чувство сытости», - сообщила специалист.
Ольга Деккер добавила, что для достижения стройности полезно есть на завтрак каши, приготовленные из цельного зерна. Что также важно учитывать – это калорийность блюд, содержание в них сахара, углеводов, жиров.
Эксперт объяснила «Ленте.ру», почему следующие каши считаются идеальными для похудения.
Овсяная. Зерновой овес богат разными видами клетчатки, улучшающей пищеварение. Кроме того его употребление снижает холестерин в крови, препятствует появлению таких проблем как сердечно-сосудистые заболевания, диабет.
Гречневая. Обеспечивает организм белком, железом, магнием и калием, которые эффективно поддерживают здоровье сердца и сосудов, а также скелета и мышц.
Ячневая. Когда мы едим ячневую кашу, организм получает белок, клетчатку, микронутриенты – благодаря этому набору улучшается работа пищеварения, сердечно-сосудистой системы.
Рисовая. Деккер посоветовала готовить каши из бурого или коричневого риса – он является источником витаминов группы В, железа, магния.
Ранее портал MedikForum.ru писал о разнообразных источниках белка, которые должны присутствовать в рационе.
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Ольга Деккер
ЗОЖ
нутрициолог
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