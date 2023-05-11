Идеальны для похудения: нутрициолог Деккер посоветовала есть каши

«Каши могут быть полезными при похудении, поскольку содержат много клетчатки и белков, помогающих дольше сохранять чувство сытости», - сообщила специалист.

Нутрициолог Деккер отметила: некоторые каши являются идеальным блюдом для стремящихся похудеть людей.Ольга Деккер добавила, что для достижения стройности полезно есть на завтрак каши, приготовленные из цельного зерна. Что также важно учитывать – это калорийность блюд, содержание в них сахара, углеводов, жиров.Эксперт объяснила «Ленте.ру», почему следующие каши считаются идеальными для похудения.Зерновой овес богат разными видами клетчатки, улучшающей пищеварение. Кроме того его употребление снижает холестерин в крови, препятствует появлению таких проблем как сердечно-сосудистые заболевания, диабет.Обеспечивает организм белком, железом, магнием и калием, которые эффективно поддерживают здоровье сердца и сосудов, а также скелета и мышц.Когда мы едим ячневую кашу, организм получает белок, клетчатку, микронутриенты – благодаря этому набору улучшается работа пищеварения, сердечно-сосудистой системы.Деккер посоветовала готовить каши из бурого или коричневого риса – он является источником витаминов группы В, железа, магния.Ранее портал MedikForum.ru писал о разнообразных источниках белка , которые должны присутствовать в рационе.

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