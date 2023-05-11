Нутрициолог Синько: отказ от завтрака грозит ожирением и когнитивным упадком

«Кроме того, в утреннем рационе обязательно должны быть яйца – идеальный источник белков и жиров. Если съесть их на завтрак вместе с фасолью, ощущения голода не будет примерно четыре часа», - поделилась нутрициолог Синько с «Москвой 24».

«Без утреннего приема пищи становится трудно контролировать аппетит в течение дня, поэтому есть риск вечером съесть гораздо больше».

Специалист сообщила в интервью, что одним из лучших продуктов для употребления на завтрак считает отварную фасоль – в количестве двух столовых ложек. Организм в этом случае получит полезные углеводы, которые следует есть именно утром для поддержания тонуса и работоспособности в течение дня.Людям, хорошо переносящим молочные продуктов, можно употреблять на завтрак непастеризованный творог, добавила эксперт. Пастеризованные молочные продукты не содержат в себе полезные бактерии, витамины и минералы, являясь фактически «пустой едой».При отказе от завтрака организм становится склонным к ожирению, предупредила нутрициолог.Вдобавок люди, которые отказываются от завтрака, страдают от приступов плохого настроения, вялости, низкого тонуса, апатии, депрессивных состояний. Тамара Синько отметила, что пропуск завтрака негативно сказывается на мозговой деятельности – человек становится рассеянным, с трудом концентрируется, испытывает когнитивный упадок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие каши будут полезны в рационе худеющих людей.

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