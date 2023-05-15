Диетолог Деккер: инжир помогает диабетикам контролировать уровень глюкозы

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инжир

Диетолог Ольга Деккер рассказала о пользе инжира при диабете.

Специалист сообщила, что инжир является одним из фруктов, которые не только разрешены диабетикам, но и полезны для них. Прежде всего речь идет об умеренном количестве, употребляемом в пищу, подчеркнула диетолог Деккер.

Эксперт отметила, что присутствие инжира в рационе людей, больных диабетом, помогает контролировать уровень глюкозы. В частности, благодаря его клетчатке улучшается чувствительности клеток к гормону инсулину, что делает более эффективным процесс распределения сахара, выделяемого в кровь после еды, препятствует резкому скачку.

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«Инжир содержит растворимые волокна, которые способны снизить уровень сахара в крови и улучшить инсулиновую чувствительность», - объяснила Деккер «Спорту-Экспрссс».

Диетолог добавила, что состав инжира отличается присутствием веществ, способствующих укреплению иммунитета – витамина С, фолиевой кислоты, железа, магния и других. Другим плюсом растительного продукта является его способность улучшать показатели холестерина в крови и помогать организму лучше переносить стресс.

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Ольга Деккер
Ольга Деккер
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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