Врач Якушев: минеральная вода противопоказана при гипертонии и других болезнях

«Натрий при попадании в организм обладает способностью буквально «стягивать» на себя всю воду. Людям с отечным синдромом любой этиологии не рекомендуется потребление большого количества минеральной воды», - рассказал медик «Газете.Ru».

Гипертоническая болезнь.

Хроническая сердечная недостаточность.

Заболевания почек.

Цирроз печени.

«Здоровым гражданам такая вода тоже не навредит, однако злоупотреблять ей, как и любыми другими продуктами, не стоит», – резюмировал медик.

Врач Якушев предупредил в интервью: насыщенная натрием «минералка» может стать причиной задержки в организме воды и появления отеков.Андрей Якушев отметил, что при ряде заболеваний в организме нарушается система регуляции объема крови и внеклеточной жидкости. Употребление натрия делает этот процесс еще более патологичным и способным провоцировать опасные нарушения. Таким образом содержащая натрий минеральная вода является противопоказанной при следующих болезнях.Специалист подчеркнул: употреблять «минералку» при вышеперечисленных недугах можно только после консультации с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому врачи не рекомендуют есть черешню.

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