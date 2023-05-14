Врач Якушев: минеральная вода противопоказана при гипертонии и других болезнях
Врач Андрей Якушев: минеральная вода богата натрием, пить ее можно далеко не всем.
Врач Якушев предупредил в интервью: насыщенная натрием «минералка» может стать причиной задержки в организме воды и появления отеков.
«Натрий при попадании в организм обладает способностью буквально «стягивать» на себя всю воду. Людям с отечным синдромом любой этиологии не рекомендуется потребление большого количества минеральной воды», - рассказал медик «Газете.Ru».
Андрей Якушев отметил, что при ряде заболеваний в организме нарушается система регуляции объема крови и внеклеточной жидкости. Употребление натрия делает этот процесс еще более патологичным и способным провоцировать опасные нарушения. Таким образом содержащая натрий минеральная вода является противопоказанной при следующих болезнях.
- Гипертоническая болезнь.
- Хроническая сердечная недостаточность.
- Заболевания почек.
- Цирроз печени.
«Здоровым гражданам такая вода тоже не навредит, однако злоупотреблять ей, как и любыми другими продуктами, не стоит», – резюмировал медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому врачи не рекомендуют есть черешню.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Якушев
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, гепатолог
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