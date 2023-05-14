Врач Якушев: минеральная вода противопоказана при гипертонии и других болезнях

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минеральная вода

Врач Андрей Якушев: минеральная вода богата натрием, пить ее можно далеко не всем.

Врач Якушев предупредил в интервью: насыщенная натрием «минералка» может стать причиной задержки в организме воды и появления отеков.

Раскрыты негативные свойства минеральной воды


«Натрий при попадании в организм обладает способностью буквально «стягивать» на себя всю воду. Людям с отечным синдромом любой этиологии не рекомендуется потребление большого количества минеральной воды», - рассказал медик «Газете.Ru».

Андрей Якушев отметил, что при ряде заболеваний в организме нарушается система регуляции объема крови и внеклеточной жидкости. Употребление натрия делает этот процесс еще более патологичным и способным провоцировать опасные нарушения. Таким образом содержащая натрий минеральная вода является противопоказанной при следующих болезнях.
  • Гипертоническая болезнь.
  • Хроническая сердечная недостаточность.
  • Заболевания почек.
  • Цирроз печени.
Специалист подчеркнул: употреблять «минералку» при вышеперечисленных недугах можно только после консультации с врачом.

Врач рассказал, кому противопоказана минеральная вода


«Здоровым гражданам такая вода тоже не навредит, однако злоупотреблять ей, как и любыми другими продуктами, не стоит», – резюмировал медик.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Якушев
Андрей Якушев
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, гепатолог
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