Врач Ильинская предупредила о риске комы из-за большого количества выпитой воды

«При гипонатриемии в крови резко снижается необходимый уровень натрия – основного электролита, необходимого для оптимального функционирования организма. Это ведет к появлению ряда неблагоприятных симптомов, от головной боли и тошноты до более серьезных, таких как судороги и кома», - предупредила специалист.

Вода не только вымывает токсины из нашего тела и поддерживает гидратацию, но и помогает правильно функционировать внутренним органам. Однако существует такое явление как водное отравление или гипонатриемия – об этом в беседе с «МедикФорум» напомнила врач-терапевт Тамара Ильинская.Но слишком много воды – это сколько?По словам врача Ильинской, водная перегрузка может произойти, если человек выпивает такое количество воды, которое его почки не способны вывести с мочой (почки могут отфильтровать и вывести не более одного литра жидкости за час). Согласно исследованиям, гипонатриемия развивается, если человек выпивает от трех до четырех литров воды за короткое время. Такое количество воды разбавляет электролиты в крови и нарушает работу мозга.Говоря о том, сколько воды нужно организму ежедневно, терапевт отметила, что ее количество варьируется в зависимости от таких факторов, как масса тела, климат, уровень физической активности. Считается, что в этом вопросе нужно ориентироваться на чувство жажды. Но врач уточнила: беременным женщинам, спортсменам и пожилым людям следует употреблять воду независимо от того, хочется пить или нет.В жаркую погоду, когда процесс питья активизируется естественным образом, важно следить за тем, чтобы уровень натрия не сокращался до критически параметров. Поэтому, помимо простой воды, следует употреблять минералку или подсоленную жидкость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на недостаточное питье воды.

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