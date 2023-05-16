Терапевт Ильинская: вздутие живота может быть признаком недостаточного питья воды

«Значительное обезвоживание чревато серьезными осложнениями, такими как судороги, отек головного мозга, ухудшение работы почек, даже шок и кома»,- заметила терапевт.

В жаркую погоду недостаточное количество воды в организме может провоцировать особенно неприятные и опасные нарушения, сообщила в интервью «МедикФорум» врач-терапевт Тамара Ильинская. Многие люди не пьют воду в должном объеме, и к этому прибавляется активное потоотделение – в результате может возникать состояние обезвоживания.У тех, кто пьет воду, но все же слишком мало, часто возникают проблемы с кишечником. Этому органу ежедневно нужно более одного литра жидкости, чтобы обеспечить продвижение переваренных масс и стула. Из-за нехватки воды работа кишечника замедляется, а иногда и вовсе прекращается, предупредила медик.Терапевт Ильинская назвала признаки недостаточного питья воды.Когда организм получает мало воды, его пищеварительный тракт для восполнения такого недостатка начинает впитывать влагу из съеденной пищи, что затрудняет ее прохождение, способствует боли и запору.При недостатке воды понижается рН желудка и увеличивается кислотность. Если, помимо воды, организму недостает кальция и магния, это способствует развитию язв, гастрита и кислотного рефлюкса.Обезвоживание ведет к дисбалансу электролитов, что ухудшает пищеварение. Возникают застойные явления, когда в кишечнике скапливаются пищевые массы и возникает вздутие живота.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье холодной воды в жару повышает риск сердечного приступа.

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