Врач Мещерякова: мороженое в жару может привести к ангине и другим болезням горла

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мороженое

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова объяснила, кому следует отказаться от употребления мороженого.

Врач Мещерякова предупредила в интервью, что мороженое содержит много сахара жиров и калорий, поэтому людям с проблемой лишнего веса и ассоциированными заболеваниями лучше его не есть.

«Особенно это касается мороженого с наполнителями в виде джема, карамели или шоколада», - поделилась эксперт с «Иззвестями».

Мещерякова добавила, что будучи холодным лакомством, съедаемое в жару мороженое может вызвать со стороны организм нежелательна реакции из-за резкого перепада температур. Например, может возникнуть сосудистый спазм и головная боль.

«Мороженое в жару может привести к ангине и другим заболеваниям горла – этот десерт резко охлаждает подчелюстные и небные миндалины, что может вызвать их переохлаждение и негативные последствия у людей с низким иммунитетом», - проинформировала врач.

По словам Мещеряковой, мороженое правильно есть немного подтаявшим, оно должно провести некоторое время в условиях комнатной температуры. Особенно важно следовать данному правилу, давая мороженое детям.
 
Помимо этого врач порекомендовала при выборе мороженого изучать его состав и жирность. В продающемся сегодня продукте могут содержаться искусственные добавки в виде стабилизаторов, загустителей, вкусовых наполнителей, а также заменители молочного жира – всего этого нужно избегать.

«При выборе мороженого лучше избегать сложных составов».

Учитывая высокую жирность продукта, мороженое лучше не употреблять в количестве более двух-трех штук (по 100 граммов)в неделю, считает врач.

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Теги : вред мороженого, опасность для здоровья, Татьяна Мещерякова
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