Врач Мещерякова: мороженое в жару может привести к ангине и другим болезням горла

«Особенно это касается мороженого с наполнителями в виде джема, карамели или шоколада», - поделилась эксперт с «Иззвестями».

«Мороженое в жару может привести к ангине и другим заболеваниям горла – этот десерт резко охлаждает подчелюстные и небные миндалины, что может вызвать их переохлаждение и негативные последствия у людей с низким иммунитетом», - проинформировала врач.

«При выборе мороженого лучше избегать сложных составов».

Врач Мещерякова предупредила в интервью, что мороженое содержит много сахара жиров и калорий, поэтому людям с проблемой лишнего веса и ассоциированными заболеваниями лучше его не есть.Мещерякова добавила, что будучи холодным лакомством, съедаемое в жару мороженое может вызвать со стороны организм нежелательна реакции из-за резкого перепада температур. Например, может возникнуть сосудистый спазм и головная боль.По словам Мещеряковой, мороженое правильно есть немного подтаявшим, оно должно провести некоторое время в условиях комнатной температуры. Особенно важно следовать данному правилу, давая мороженое детям.Помимо этого врач порекомендовала при выборе мороженого изучать его состав и жирность. В продающемся сегодня продукте могут содержаться искусственные добавки в виде стабилизаторов, загустителей, вкусовых наполнителей, а также заменители молочного жира – всего этого нужно избегать.Учитывая высокую жирность продукта, мороженое лучше не употреблять в количестве более двух-трех штук (по 100 граммов)в неделю, считает врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помидоры вызывают у некоторых людей резкие колебания уровня сахара в крови.

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