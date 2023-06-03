Гастроэнтеролог Кашух: после мороженого следует выпить теплый чай

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мороженое

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: съеденное в жару мороженое может довести до заболевания горла.

Врач Кашух объяснила, что употребление мороженого в жару создает эффект резкого перепада температур, что может негативно сказываться на иммунитете. В таких обстоятельствах организм становится подвержен инфекциям, болезням.

«Поедание мороженого при жаркой погоде может повлечь за собой фарингит (воспаление слизистой оболочки глотки) или ларингит – болезнь, при которой воспаляется слизистая оболочка гортани», - предупредила Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист добавила, что наиболее интенсивное переохлаждение возникает, когда мороженое съедается быстро, торопливо. Или поглощается большими порциями. В этих случаях риск заболеть становится ощутимее.

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По словам гастроэнтеролога, мороженое следует употреблять, подержав его предварительно пять минут в условиях комнатной температуры. Впоследствии следует впить теплый чай.

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«После того, как продукт будет съеден, можно выпить теплый чай – это поможет избежать резкого охлаждения», - добавила эксперт.

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Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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