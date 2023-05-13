Диетолог Лазуренко объяснила, каким людям опасно есть черешню

«Эта ягода может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: в частности, при болезнях двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника, а также при дисбиозе и обострении хронических недугов», - рассказала специалистка «Вечерней Москве».

«Черешня – это углеводы. Я рекомендую есть ее в дневное время во время перекуса или как десерт к основному приему пищи, например к обеду. Также не стоит есть черешню после 19:00», - поделилась рекомендацией врач.

Диетолог Лазуренко объяснила, что черешня отличается достаточно высоким содержанием фруктовых кислот, раздражающих слизистую желудка и других органов пищеварения.Наталья Лазуренко предупредила: употребление черешни вопреки противопоказанию может вызвать у людей с названными выше нарушениями обострение дискомфортных и болезненных симптомов.Помимо них диетолог посоветовала с осторожностью есть черешню людям, больным диабетом. В их рационе ягода должна присутствовать исключительно как лакомство, десерт – есть черешню диабетикам можно строго умеренно.Для людей с лишним весом, нарушениями обмена веществ черешня также может оказаться опасной, если употреблять ягоду большими порциями. Эксперт подчеркнула: неправильное поедание черешни может поспособствовать появлению дополнительных килограммов.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , которые стимулируют развитие воспаления в организме.

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