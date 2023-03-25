Диетолог Лазуренко: запивать еду холодной водой очень вредно

«После попадания пищи в желудок и кишечник внутри начинается усиленное кровоснабжение, которое помогает переварить пищу. Ледяная вода притупляет эти процессы, поэтому еда не будет перевариваться и расщепляться на ферменты так, как это нужно».

Диетолог Лазуренко посоветовала не запивать пищу жидкостями низкой температуры. В интервью медик заявила, что это «категорически запрещено».Специалист объяснила, что пищеварительный процесс характеризуется более активным кровоснабжением и повышением температуры внутри желудочно-кишечного тракта. Холодная влага, употребляемая в такой момент, снижает температуру, что неблагоприятно сказывается на расщеплении пищи и на усвоении организмом питательных веществ.Наталья Лазуренко добавила, что особенно вредно пить холодные напитки во время еды тем, кто уже имеет болезни ЖКТ – например, гастрит, синдром раздраженного кишечника или другие хронические нарушения.Также, беседуя с «Вечерней Москвой», специалистка отметила , что пищу лучше не запивать напитками в виде кофе, соков, смузи. В этом случае дополнительно к уже полученным в составе еды питательным веществам организм получит лишнюю порцию углеводов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки ведут к сгущению крови и появлению тромбов.

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