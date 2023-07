Диетолог Данн: белок и вода помогают мужчинам похудеть и нарастить мышцы

«В рацион необходимо включить нежирное мясо, птицу, рыбу, яйца – эти источники качественного протеина необходимы для наращивания и восстановления мышц после тренировки», - поделилась диетолог Дан с изданием Eat This, Not That!.

«Следует есть больше богатых пробиотиками продуктов, поскольку они помогают контролировать вес, уменьшают уровень воспаления в организме, поддерживают работу пищеварительного тракта», - уточнила специалистка.

В своем интервью доктор медицинских наук Бриттани Данн поделилась «тремя ключевыми секретами», которыми могут воспользоваться мужчины, чтобы избавиться от лишнего веса и нарастить мышцы. Доктор медицинских наук сообщила, что одним из таких секретов является употребление качественного белка.Еще одно важное условие для похудения и наращивания мышцы у мужчин – это сбалансированность питания. Помимо белка, должны употребляться в пищу жиры, сложные углеводы, микроэлементы. Дан порекомендовала мужчинам есть цельные злаки, овощи и фрукты, а также продукты с пробиотиками.Помимо этого, вода помогает мужчинам похудеть и нарастить мышцы, почеркнула эксперт. Сильному полу следует пить достаточно воды. Это важно для восстановления мышц после физических нагрузок, а также усмиряет аппетит и препятствует употреблению лишних калорий. Врач посоветовала не забывать пить воду во время тренировок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасности терпения голода и жажды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.