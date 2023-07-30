Гастроэнтеролог Вялов: терпеть голод категорически нельзя

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голод

Врач Сергей Вялов: для здоровья лучше съесть немного вредной пищи для утоления голода, чем терпеть его.

Гастроэнтеролог Вялов посоветовал россиянам не терпеть голод и жажду. Врач назвал это серьезной ошибкой, подрывающей здоровье. При появлении голода нужно обязательно утолить его, подчеркнул медик.

«Категорически запрещено терпеть голод, лучше съесть вредную еду», - констатировал Вялов в своем Telegram.

Также врач заявил о недопустимости терпеть жажду.

«Если организм что-то у вас просит, сначала нужно ему это дать», - поделился специалист.

Вялов объяснил, что ситуации, когда человек терпит голод, могут сбиться механизмы аппетита. Получив возможность поесть, он начнет употреблять слишком много пищи – такое пищевое поведение ведет к появлению проблем в работе кишечника, нарушению процессов обмена веществ, другим опасным последствиям.

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Специалист обратил внимание на то, что ежедневно организм должен получать не меньше килограмма разнообразной еды. Особенно важно есть в достаточном количестве натуральные растительные продукты – зелень, овощи и фрукты, крупы. По словам врача, вес такой пищи должен составлять минимум 300 граммов в сутки.

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«Если это меньше, чем 300 граммов, то это практически гарантированные проблемы с кишечником», - предупредил эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при густой крови из рацион питания следует убрать сахар и другие продукты.

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Сергей Вялов
Сергей Вялов
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
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Теги : голод, опасность для здоровья, Сергей Вялов
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