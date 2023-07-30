Гастроэнтеролог Вялов: терпеть голод категорически нельзя

«Категорически запрещено терпеть голод, лучше съесть вредную еду», - констатировал Вялов в своем Telegram.

«Если организм что-то у вас просит, сначала нужно ему это дать», - поделился специалист.

«Если это меньше, чем 300 граммов, то это практически гарантированные проблемы с кишечником», - предупредил эксперт.

Гастроэнтеролог Вялов посоветовал россиянам не терпеть голод и жажду. Врач назвал это серьезной ошибкой, подрывающей здоровье. При появлении голода нужно обязательно утолить его, подчеркнул медик.Также врач заявил о недопустимости терпеть жажду.Вялов объяснил, что ситуации, когда человек терпит голод, могут сбиться механизмы аппетита. Получив возможность поесть, он начнет употреблять слишком много пищи – такое пищевое поведение ведет к появлению проблем в работе кишечника, нарушению процессов обмена веществ, другим опасным последствиям.Специалист обратил внимание на то, что ежедневно организм должен получать не меньше килограмма разнообразной еды. Особенно важно есть в достаточном количестве натуральные растительные продукты – зелень, овощи и фрукты, крупы. По словам врача, вес такой пищи должен составлять минимум 300 граммов в сутки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при густой крови из рацион питания следует убрать сахар и другие продукты

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