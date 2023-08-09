Врач Станкевич: загар и продукты питания не дают нужного количества витамина D

«Мнение, что с помощью загара можно накопить витамин D, – не более чем миф. Для этого необходимо каждый день в бикини или вообще без одежды загорать всей поверхностью кожи до легкой эритемы. Буквально каждый день слегка подгорать», - объяснила медик «Известиям».

Кандидат медицинских наук сообщила в интервью, что по поводу проблемы дефицита витамина D и его получения существует много домыслов и ошибочных суждений. В частности, одним из таких неправильных представлений является мнение о выполняемости уровня этого витамина посредством загара.Многие знают, что витамин D вырабатывается самим организмом, когда кожа подвергается воздействию солнечных лучей. Любовь Станкевич отметила, что обеспечить себя его нужным количеством таким способом можно скорее теоретически, чем практически.Продукты питания тоже не дают нужного количества витамина D, даже если называются богатыми источниками. Врач заявила, что получить его из пищи можно лишь при условии, что человеком будет употребляться нереалистично большое количество таких продуктов как сливочное масло, яйца или рыба.Кроме того, добавила Станкевич, для лучшего всасывания важного витамина он должен приниматься вместе не с кальцием (как часто можно услышать), а с витамином К2, участвующим в процессах усвоении кальция.Медик констатировала, что на исходе лета присутствие витамина D в организме становится все более актуальным, ведь впереди маячит сезон инфекций. Защищенность организма от них тесно связана с концентрацией витамина в крови, как и защищенность от многих других заболеваний. Специалистка заявила, что витамин D является мощным иммуномодулятором, способным противостоять даже развитию рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что развитию рака способствует дефицит гормона сна мелатонина.

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