Онколог Карасев: дефицит гормона сна мелатонина влияет на старение и развитие рака

«Сегодня ученые все чаще говорят о связке недостатка сна и дефицита мелатонина - гормона сна - с развитием онкологических заболеваний», - высказался Карасев в Telegram-канале.

«Мелатонин обладает противовоспалительным эффектом, стимулирует иммунитет. Чем больше вырабатывается мелатонина, тем медленнее человек стареет», - констатировал Иван Карасев.

«Лучше налаживать свой сон и выработку собственного мелатонина, чем принимать его в таблетках», - резюмировал онколог.

Онколог Карасев рассказал о том, что полноценная выработка гормона сна мелатонина имеет огромное значение для здоровья. Медик предупредил, что дефицит мелатонина влияет на ускоренное старение и развитие рака.Выработка мелатонина в человеческом организме начинается с наступлением темноты – она способствует возникновению сонливости и засыпанию. Человек, который не испытывает дефицита гормона сна, быстро засыпает и спит достаточно долго, при этом его сон крепкий и качественный. Но достаток мелатонина важен не только для того, чтобы иметь возможность хорошо спать..Что касается рака, онколог отметил, что проводившиеся исследования показали: люди, которым приходится работать по ночам (их организм в это время не вырабатывает мелатонин), становятся в большей степени подвержены онкозаболеваниям. В частности, у женщин почти на 30 процентов увеличивается риск возникновения опухолей груди, яичников, толстой кишки.Врач добавил, что лучше всего мелатонин производится, когда человек спит в полной темноте – даже очень небольшие источники света могут снизить его выработку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что манера спать больше в выходные дни может довести до инсульта или сердечного приступа.

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