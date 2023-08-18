Диетолог Кабанов предупредил о трансжирах в мясе и молочных продуктах

«Природные трансжиры могут встречаться в мясных и молочных продуктах», - поделился специалист с порталом Pravda. Ru.

«К примеру, в сливочном масле 5% природных трансжиров», - уточнид Кабанов.

«Регулярное потребление таких продуктов может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, ожирению, а также атеросклерозу».

Считающиеся самой вредной разновидностью жиров – трансжиры – присутствуют и в натуральных, во многом полезных продуктах, сообщил в интервью диетолог Кабанов.Кабанов отметил, что по своему происхождению трансжиры делятся на искусственные и природные. Искусственные (например, маргарин) получают промышленным путем. Природные трансжиры появляются в результате деятельности бактерий, населяющих кишечник жвачных животных.Он заявил, что продукты животного происхождения, включая молоко, содержат трансжиры, сочетающиеся в них с насыщенными жирами, а такое сочетание является потенциально опасным для организма – прежде всего, если эти продукты употребляются регулярно, в большом количестве.«Рекордсменом» по содержанию трансжиров диетолог назвал фастфуд. Лучше полностью избегать его употребления, убежден специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Марией Беляевой были названы вредные сочетания продуктов.

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