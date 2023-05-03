Врач Русанов: естественные трансжиры не опасны для организма

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Эндокринологог Арсений Русанов рассказал о продуктах с естественными и искусственными трансжирами.

В своем интервью врач Русанов сообщил, что такой вид жиров как трансжиры не усваиваются человеческим организмом.

«Вследствие их чрезмерного употребления повышается уровень холестирина в крови, риск атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета», - констатировал медик.

В то же время, беседуя с «АиФ», Арсений Русанов пояснил: из двух типов трансжиров, искусственных и естественных, последние не являются опасными для организма (хотя и их нужно есть умеренно, не больше 2 граммов за сутки).

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«Естественные трансжиры содержатся в молочных и мясных продуктах».

Что касается искусственных трансжиров, их медик посоветовал избегать. Специалист уточнил, где содержатся вредные искусственные трансжиры:
  • рафинированные масла
  • маргарин
  • блюда, приготовленные во фритюре
  • замороженные полуфабрикаты
  • чипсы
  • шоколад и мороженое
  • кондитерские изделия.
Русанов порекомендовал выбирать среди жиров качественное сливочное масло, а из растительных масел отдавать предпочтение нерафинированным холодного отжима. Он заявил, что употреблять неподходящие трансжиры особенно опасно тем, у кого имеются атеросклероз, сахарны диабет.

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Арсений Русанов
Арсений Русанов
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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