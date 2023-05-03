Врач Русанов: естественные трансжиры не опасны для организма
Эндокринологог Арсений Русанов рассказал о продуктах с естественными и искусственными трансжирами.
В своем интервью врач Русанов сообщил, что такой вид жиров как трансжиры не усваиваются человеческим организмом.
«Вследствие их чрезмерного употребления повышается уровень холестирина в крови, риск атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета», - констатировал медик.
В то же время, беседуя с «АиФ», Арсений Русанов пояснил: из двух типов трансжиров, искусственных и естественных, последние не являются опасными для организма (хотя и их нужно есть умеренно, не больше 2 граммов за сутки).
«Естественные трансжиры содержатся в молочных и мясных продуктах».
Что касается искусственных трансжиров, их медик посоветовал избегать. Специалист уточнил, где содержатся вредные искусственные трансжиры:
- рафинированные масла
- маргарин
- блюда, приготовленные во фритюре
- замороженные полуфабрикаты
- чипсы
- шоколад и мороженое
- кондитерские изделия.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье любой сладкой газировки может стать причиной появления рака печени.
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Арсений Русанов
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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