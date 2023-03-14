Кардиолог Маршинцева уточнила опасный для пожилых людей пульс

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измерение пульса

По словам врача-кардиолога Юлии Маршинцевой, в пожилом возрасте предпочтительнее иметь пульс пореже, чем учащенный.

Кардиолог Маршинцева напомнила в интервью, что сердце обеспечивает свое кровоснабжение, когда возникает фаза диастолы – период расслабления между ударами. В этот период через коронарные сосуды в сердце поступает кровь, несущая кислород и питательные вещества.

Если сердце бьется часто, фаза диастолы становится короче. Это означает, что сердце получает меньше крови и ослабевает. В пожилые годы частое сердцебиение (отражающееся в учащенном пульсе) становится сопряжено с рисками опасных сердечных нарушений – инфарктов, ишемии, предупредила врач Юлия Маршинцева.

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«Если пульс частит, то есть он выше 80, нужно пить специальные лекарства, их подбирает врач».

Пульс, равный 60–70 ударам в минуту, врач назвала идеальным в пожилом возрасте.

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Юлия Маршинцева
Юлия Маршинцева
Здоровье
врач-кардиолог
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