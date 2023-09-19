Уролог Волков назвал соль и колбасу среди вредных для мужского либидо продуктов
Уролог Алексей Волков посоветовал мужчинам тщательнее следить за тем, что они употребляют в пищу.
По словам уролога Волкова, содержание тестостерона в мужском организме во многом определяется рационом питания. В интервью LIFE.ru он сообщил, что некоторые продукты угнетают производство главного мужского гормона тестостерона. В частности, среди вредных для мужского либидо продуктов врач назвал соль, употребляемую с излишком. Эта специя не должна употребляться в количестве, превышающем 5 граммов за день.
«Избыток соли в организме угнетает синтез тестостерона и сперматозоидов, а также может негативно сказываться на эрекции», - предупредил специалист.
Кроме того, среди вредных для мужского либидо продуктов уролог Волков назвал сахар. Поедаемый в большом количестве, он вызывает выброс повышенной дозы инсулина, способного подавлять выделение тестостерона. Медик заявил, что пределом ежедневной нормы сахара являются шесть чайных ложек, и употреблять свыше этого категорически не рекомендуется.
Еще один потенциально вредный продукт – копченая колбаса. Волков проинформировал, то при ее производстве используются жидкости, выделяющие токсины, которые могут негативно влиять на репродуктивные органы у мужчин и мешать синтезу тестостерона.
«Вредные для мужчин веществ содержатся и в фастфуде – это в том числе холестерин, консерванты, различные добавки, которые ведут к ожирению и к проблемам с потенцией», - добавил врач.
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Алексей Волкв
ЗОЖ
врач-уролог-андролог
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