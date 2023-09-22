Врач Коротина назвала питье воды одним из способов замедлить старение

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пожилая пара

Врач-нейрореабилитолог Алиса Коротина рассказала в интервью о том, что может влиять на скорость старения организма.

Врач Коротина сообщила, что каждый человек стареет индивидуально – на это влияют генетика и особенности работы его организма. В то же время известно, что вредные привычки (злоупотребление алкоголем и никотином), а также дефицит витаминов и микроэлементов в рационе ведут к ускорению процессов старения. В частности, быстрее начинает стареть кожа.

«Лишний вес и вредные привычки ускоряют старение всего организма в целом», - подчеркнула Коротина, беседуя с «Лентой.ру».

Говоря о том, что помогает сохранять длительную моложавость, специалистка отметила: этому способствуют привычки, поддерживающие тонус, энергичность, работоспособность, интерес к жизни. В частности, врач Коротина назвала питье воды одним из способов замедлить старение.

«Ежедневно следует выпивать 1,5-2 литра чистой воды. Чем меньше человек потребляет жидкости, тем хуже происходят обменные процессы и быстрее стареет организм».

Что еще полезно в этом плане: ежедневные прогулки на свежем воздухе, регулярные упражнения, зарядка и растяжка, интеллектуальные занятия в виде чтения книг и журналов, каких-то викторин, общение с другими людьми.

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Алиса Коротина
Алиса Коротина
ЗОЖ
врач-нейрореабилитолог, невролог
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Теги : продление молодости, старение, Алиса Коротина
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