«Лишний вес и вредные привычки ускоряют старение всего организма в целом», - подчеркнула Коротина, беседуя с «Лентой.ру».

«Ежедневно следует выпивать 1,5-2 литра чистой воды. Чем меньше человек потребляет жидкости, тем хуже происходят обменные процессы и быстрее стареет организм».

Врач Коротина сообщила, что каждый человек стареет индивидуально – на это влияют генетика и особенности работы его организма. В то же время известно, что вредные привычки (злоупотребление алкоголем и никотином), а также дефицит витаминов и микроэлементов в рационе ведут к ускорению процессов старения. В частности, быстрее начинает стареть кожа.Говоря о том, что помогает сохранять длительную моложавость, специалистка отметила: этому способствуют привычки, поддерживающие тонус, энергичность, работоспособность, интерес к жизни. В частности, врач Коротина назвала питье воды одним из способов замедлить старение.Что еще полезно в этом плане: ежедневные прогулки на свежем воздухе, регулярные упражнения, зарядка и растяжка, интеллектуальные занятия в виде чтения книг и журналов, каких-то викторин, общение с другими людьми.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с коллагеном п омогают сохранять здоровыми суставы в зрелом возрасте.

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