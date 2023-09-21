Врач Мухина назвала полезными для суставов продукты с коллагеном

«В организме этот коллаген быстро распадается на аминокислоты, и из них синтезируется белок, являющийся основой соединительной ткани сустава», - объяснила медик «Москве 24».

Врач Мухина назвала полезным для суставов пожилых людей холодец из крыльев индейки, являющийся мощным источником коллагена.Также врач Мухина назвала полезным для суставов рыбный бульон, он тоже обеспечивает организм большим количеством коллагена. Особенно много содержится его в костях, хрящах, плавниках. Диетолог посоветовала использовать их для приготовления густых и наваристых бульонов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Марком Гадзияном были названы продукты , пристрастие к которым повышает вероятность заболеть раком.

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