Врач Лазаревич: неправильный прием витаминов чреват серьезным поражением печени

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прием витаминов

Врач-оториноларинголог Ирина Лазаревич заявила, что при неправильном приеме витаминов возникают риски подорвать здоровье, в том числе здоровье печени.

Врач Лазаревич рассказала в интервью об ошибках, связанных с употреблением витаминов и БАДов. Эксперт отметила, что одной из самых распространенных ошибок является самодеятельный выбор и назначение себе витаминов и добавок, без консультации с врачом. Как правило, такая самодеятельность людей чревата тем, что они употребляют какие-то витамины и минеральные вещества в избыточном количестве.

«Переизбыток некоторых витаминов (гипервитаминоз) может иметь неприятные последствия: например, при превышении дозировки витамина Е замедляется усвоение других важных нутриентов и прогрессирует хрупкость костей», - объяснила специалистка в беседе с «Лентой.ру».

Она добавила, что каждый витамин и микроэлемент соотносится с определенной количественной нормой его употребления. Их регулярное превышение может иметь опасные для здоровья последствия. Например, предупредила врач Лазаревич: неправильный прием витаминов чреват серьезным поражением печени.

«От длительного приема витаминов без перерывов и медицинского контроля может развиться серьезное поражение печени – медикаментозный гепатит. При нем идет воспаление и даже некроз клеток печени», - констатировала врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о  том, что недостаток питательных веществ в рационе пожилых людей способствует сокращению их жизни.

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Ирина Лазаревич
Ирина Лазаревич
ЗОЖ
врач-отоларинголог
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Теги : прием витаминов, опасность для здоровья, Ирина Лазаревич
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