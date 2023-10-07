Врач Павлова: в завтрак следует включать белки, сложные углеводы и кофе

«Если завтрак сбалансирован, то в обед и ужин организму потребуется меньше энергии. Значит, съедите вы меньше, а это хорошо для фигуры», - объяснила медик.

«В выводах говорится, что идеально будет включать в завтрак белки, сложные углеводы, и кофе. Первые, например, есть в орехах и сыре, вторые – в коричневом рисе, фруктах, овощах, цельнозерновом хлебе» - уточнила Зухра Павлова.

Врач Павлова заявила, что завтрак – это очень важный прием пищи за день.Ссылаясь на результаты нового исследования, проведенного в Великобритании, Павлова отметила, что в завтрак следует включать белки, сложные углеводы и кофе. Эксперименты показали, что люди, получавшие завтрак с высокой долей белка, демонстрировали хорошую работоспособность и высокоактивные когнитивные функции. Кроме того, когда в завтрак включается белок, в организме поддерживается стабильный уровень сахара.Что касается сложных углеводов, их потребление стимулирует работу пищеварения и развитие полезной для иммунитета кишечной микробиоты.Кофе она посоветовала пить примерно через час после приема пищи. Употреблять его на пустой желудок – вредная привычка, подчеркнула эндокринолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает организму быстрее очищаться от токсинов

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