Эндокринолог Павлова перечислила продукты, которые не следует есть на завтрак

«Завтрак должен быть в первые 40 минут после пробуждения. Это связано с активностью гормонов и ЖКТ», - говорит Зухра Павлова.

Из пояснений врача-эндокринолога следует, что завтрак является важной составляющей здорового дневного рациона, и медлить с ним после пробуждения утром не следует.Будучи экспертов в области питания, Павлова подчеркнула, что на завтрак следует есть белковые продукты. Кроме того, белок нужно включать в каждый прием пищи – это защищает от быстрого появления голода, ненужных перекусов, помогает поддерживать здоровый вес.Одним из самых вредных вариантов завтрака является разного рода выпечка из белой муки – печенье, вафли, ватрушки, блины, хлеб. Эти продукты не следует есть на завтрак – в особенности, на голодный, пустой желудок. Такая еда обладает высоким гликемическим индексом, содержит большое количество быстро усваиваемых углеводов, усвоение которых ведет к резкому росту уровня сахар в крови. Затем уровень сахара столь же быстро сокращается, и подобный перепад вызывает плохо контролируемое чувство голода, тягу к чему-то сладкому и калорийному. Если колебания уровня сахар в крови происходят постоянно, могут возникать процессы, ведущие увеличению веса, появлению предиабета или диабета 2 типа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно есть перед телевизором