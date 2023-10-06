Врач Кутушов: пробиотики и клетчатка активируют очищение организма от токсинов

«Отказ от курения и алкоголя, употребление достаточного количества воды, нормальный сон, физические нагрузки не меньше 150 минут в неделю», - перечислил ученый.

«Пробиотики помогают справиться с синдромом ленивого кишечника и улучшить его перистальтику, облегчают процессы переваривания пищи», - отметил токсиколог.

Накопление токсинов в организме ассоциируется с повышенным риском развития опасных патологий – воспалительных процессов, болезней сердца, рака. Врач Кутушов скептически относится к идее детокс-программ для очищения от токсинов с помощью специальных диет или употребления каких-то отдельных продуктов, напитков. Эксперт констатировал, что активировать процесс очищения от токсинов помогают действия, которые предполагаются здоровым образом жизни.Также, добавил Кутушов, очищение от токсинов активизируется, когда в пищу регулярно употребляются пробиотики.Дополнительно он посоветовал ежедневно есть клетчатку, источником которой являются овощи, зелень, орехи и семена, цельные крупы. Клетчатка также регулирует перистальтику кишечника и служит питанием для здоровой микрофлоры, что побуждает пищеварительный тракт эффективнее выводить потенциальные токсины. Кроме того, клетчатка позитивно сказывается на состоянии печени, и это улучшает фильтрующую функцию органа, играющего большую роль в очищении организма от нежелательных веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не следует есть молочные продукты при простуде.

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