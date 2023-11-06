Врач Умнов: при производстве колбасы образуются канцерогенные вещества

«В производство колбас и сосисок разных категорий идёт фактически все животное: и мясо, и жиры, и рога с копытами, и образующиеся при переработке трансжиры, и много чего ещё. При переработке белков образуются нитрозамины, которые обладают высокой канцерогенностью», - поделился Александр Умнов с «Лайфом».

«В сосисках может содержаться повышенный уровень омеги-6, вызывающей повреждение ЖКТ и даже повышающей риск развития рака толстой кишки», - констатировал эксперт.

Врач Умнов сообщил в интервью, что при производстве колбасы используются животные, которые мало двигаются и получают корма с добавлением антибиотиков. Специалист отметил, что, попадая в организм животных, антибиотики способствуют появлению вызывающих болезни «мегасупергигарезистентных» микроорганизмов. Кроме того, при производстве колбасы образуются канцерогенные вещества.Врач добавил, что производители колбасы добавляют в нее нитрит натрия, препятствующий быстрой порче мяса. Умнов предупредил: употребление нитрита натрия в количестве, превышающем 6 граммов, провоцирует опасные нарушения в организме. Другое угрожающее здоровью вещество, содержащееся в колбасных изделиях – это омега-6.По мнению медика, наименее вредной из колбас является колбаса из индейки – хотя бы потому, что она не столь жирная.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные для здоровья компоненты содержатся в готовых покупных блюдах.

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