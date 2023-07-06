Хирург Умнов: продукты с йодом и витамином В6 помогают уменьшить вред от водки

«За сутки до праздника примите витамин В6 – он активирует фермент алкогольдегидрогеназу, разрушающий спирт».

«Можно принимать янтарную кислоту, поскольку она ускоряет метаболизм алкоголя», - добавил Умнов.

Хирург Умнов рассказал о способах уменьшить вред от водки, посоветовав, в частности, есть с этой целью продукты, в которых содержится много йода и витамина B6. Беседуя с порталом News.ru, врач объяснил, что йод активизирует производство гормонов щитовидной железы, способствующих более быстрому расщеплению попадающего в организм алкоголя.Что касается витаминов, Александр Умнов дал россиянам такой совет:Также по мнению врача перед выпивкой будет полезен прием препаратов – ферментов поджелудочной железы. Это, сказал медик, помогает уменьшить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.Другими средствами, поддерживающими работу печени по расщеплению алкоголя, Умнов назвал активированный уголь и глутаргин. При этом специалист отметил: люди, принимающие какие-то препараты или лекарства, должны предварительно консультироваться с врачом по поводу уместности такого приема.Ранее портал MedikForum.ru писал о напитках , помогающих снижать высокое давление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.