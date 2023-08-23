Врач Умнов: пристрастие к пельменям вредит гормональному балансу

«Для удешевления некоторые производители добавляют в мясной фарш сою. Соя содержит изофлавоны, которые стимулируют выработку эстрогенов в организме человека. В итоге изменяется гормональный баланс, что приводит к нарушению обмена веществ, развитию сердечно-сосудистых заболеваний», - поделился Умнов с «Лайфом».

Врач Умнов предупредил в интервью о тех рисках для здоровья, которые возникают из-за пристрастия к пельменям. В частности, он отметил, что этому продукту присуща высокая калорийность, и слишком частое появление этого блюда в рационе чревато нарушением обмена веществ, проблемами с сосудами, сердцем и даже половой функцией.Умнов добавил, что пельмени являются источником глютена, способного вызывать аллергические реакции, а также активизацию воспаления у некоторых людей. Еще один риск – это возможное присутствие сои в пельменях из магазина. Пристрастие к такой еде вредит гормональному балансу, предупредил эксперт.Вдобавок он обратил внимание на то, что будучи мясным продуктом пельмени в большом количестве негативно влияют на уровень холестерина и содействуют росту холестериновых бляшек в артериях, ведущих к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых патологий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое мясо считается самым опасным для пожилых людей.

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